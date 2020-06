Inter-Sampdoria, Conte si affida a Lukaku. Sanchez scalpita – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter si avvicina alla sfida con la Sampdoria. La squadra di Antonio Conte, quest’oggi, effettuerà l’allenamento a San Siro. Per la sfida con i blucerchiati, il tecnico nerazzurro si affiderà a Romelu Lukaku, una garanzia contro le “piccole” in Serie A. Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport 24” fornisce le ultime notizie

RIPARTENZA – Andrea Paventi fornisce gli ultimi aggiornamenti sull’Inter, proiettata verso la sfida contro la Sampdoria di domenica sera. Antonio Conte si affiderà a Romelu Lukaku: «Lukaku ha sempre segnato tanto, ha segnato 5 doppiette. L’Inter partì forte grazie ai suoi gol e alla sua intesa con Lautaro Martinez. Da lui ripartirà Conte. Non hanno fatto benissimo in attacco i nerazzurri, Sanchez scalpita, ma la squadra si affiderà ai suoi gol».