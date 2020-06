Inter-Sampdoria, Conte sceglie Gagliardini! Attacco confermato – Sky

Inter-Sampdoria si gioca tra circa tre ore. Secondo le ultime di SkySport Conte ha sciolto i pochi di formazione della vigilia, optando per Gagliardini e la conferma della coppia offensiva Lautaro Martinez-Lukaku. Sanchez in panchina

DUBBI SCIOLTI – Il fischio d’inizio di Inter-Sampdoria sancirà la ripresa della Serie A per i nerazzurri di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro va a caccia dei tre punti, dovendo fare a meno di Marcelo Brozovic e Stefano Sensi. In mezzo al campo la spunta allora Roberto Gagliardini, con Borja Valero in panchina. Confermata la coppia d’attacco Lautaro Martinez–Romelu Lukaku non in grande spolvero a Napoli, con Alexis Sanchez ancora dalla panchina.

IL 3-4-1-2 DI CONTE – Di seguito la formazione dell’Inter, in attesa di conferma ufficiale, contro la Sampdoria: 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 24 Eriksen; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku.