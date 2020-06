Inter-Sampdoria: Conte recupera tutti, ora concentrazione – SM

Inter-Sampdoria di domenica sera sarà il ritorno in campo in campionato dei nerazzurri dopo la sfortunata semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Antonio Conte recupera tutti gli acciaccati per riprendere la corsa in campionato

Archiviata la sfortunata semifinale di Coppa Italia contro il Napoli dove l’Inter, pur disputando una buona gara, non è riuscita ad andare oltre l’1-1 mancando così l’accesso alla finale di questa sera, i nerazzurri si preparano per la ripresa del campionato. Domenica si giocherà, in un Meazza a porte chiuse, il recupero di Inter-Sampdoria e arrivano buone notizie per Antonio Conte. Gli acciaccati di questi ultimi giorni sono recuperati a parte il solo Vecino, quindi il tecnico ha praticamente l’intera rosa a disposizione. Contro i blucerchiati dovrebbe scendere in campo la stessa formazione di Napoli e il tecnico in questi giorni ha torchiato la squadra: vuole rivedere la stessa cattiveria di inizio stagione e maggiore concentrazione per cercare la rimonta su Juventus e Lazio.