Inter-Sampdoria: Conte prepara il futuro e chiede tre cose ai suoi – GdS

Archiviata, con fatica, la sconfitta di Napoli, i nerazzurri di Antonio Conte si preparano per la prossima sfida. Inter-Sampdoria dirà a che puno è la mutazione tattica impostata dal tecnico, che nel frattempo chiede ai suoi di lavorare su tre aspetti

MEZZO PIENO – L’Inter del San Paolo ad Antonio Conte (e non solo) è piaciuta. Ma sono mancate due cose fondamentali, pagate poi caro prezzo: furbizia e furore. Per dirla alla napoletana, serviva la cazzimma. Ed è proprio quello che Conte pretenderà in campionato, già da Inter-Sampdoria. Battere i blucerchiati è un obbligo, tornare a -5 dalla vetta e poi vedere quel che accadrà. L’Inter, destinata a cambiar pelle, ha ancora due missioni da portare a termine: tenere vivo il campionato e dare l’assalto all’Europa League. Il nuovo format europeo potrebbe agevolare le squadre con una rosa ampia e di qualità, abituate a giocare ogni tre giorni.

TRE ASPETTI – L’eliminazione dalla Coppa Italia è una ferita ancora aperta che ha lasciato delusione e rimpianti. Ma la partita col Napoli può essere presa da guida per ciò che l’Inter (non) dovrà fare da qui a fine campionato. Avvicinarsi alla perfezione a cui ambisce Conte, presentandosi ad agosto al massimo della forma, fisica e mentale. Ci sono tre punti chiave da sistemare, in vista di inter-Sampdoria: attenzione ai particolari, miglioramento del nuovo assetto in mediana e ricerca di nuovi gol, per staccarsi dalla dipendenza di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

POCA ATTENZIONE – Il gol preso al San Paolo è stato un errore di squadra e di concetto. Una leggerezza fatale, considerando che il Napoli non ha creato altre grandi occasioni. Ma una mancata copertura ha fatto la differenza tra il trionfo e la delusione. Nessuna certezza che il risultato sarebbe stato diverso, però quella ripartenza rapida andava stroncata sul nascere con un’impostazione difensiva diversa. Conte sarebbe andato su tutte le furie anche se non avesse preso gol, per come i suoi hanno gestito la transizione. In vista di Inter-Sampdoria, il tecnico cerca risposte sulla gestione dei dettagli.

PRESENTE E FUTURO – L’altro punto chiave riguarda il centrocampo. Conte ha cambiato l’assetto per liberare la fantasia di Christian Eriksen, passando a due mediani. Così Nicolò Barella e Marcelo Brozovic hanno più responsabilità in fase di non possesso, più campo da coprire e più chilometri da percorrere. Un rischio calcolato, ma la soluzione ha bisogno di tempo per essere assimilata nel migliore dei modi, garantendo equilibrio e la giusta protezione alla difesa. Questo nuovo assetto, che verrà riproposto già in Inter-Sampdoria, sarà il punto di partenza del rush finale, dove fondamentali saranno anche i nuovi gol. Se Lautaro Martinez e Lukaku sono spenti, qualcuno deve dare la scossa. Alexis Sanchez? Brozovic? Stefano Sensi? Antonio Candreva? L’apporto offensivo degli esterni, su tutti, potrebbe essere migliorato. Ma l’Inter sembra avere fissato le idee per il futuro. E questa è già una gran cosa.

