Inter-Sampdoria: Conte non ha scuse. Tre punti per crederci ancora – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” sottolinea l’importanza di Inter-Sampdoria per imbastire una rincorsa a Juventus e Lazio. Antonio Conte vuole una scossa dopo l’eliminazione, piena di rimpianti, dalla Coppa Italia

RISCATTO – Quanto è importante Inter-Sampdoria in un momento simile? Tanto, risponderebbe chiunque. Tantissimo, controbatte Antonio Conte. “Al tecnico – sottolinea il “Corriere dello Sport” – l’idea di una squadra incompiuta proprio non piace“. L’allenatore nerazzurro si sente legittimato a pretendere qualcosa in più e dopo Napoli-Inter chiede un segnale forte ai suoi calciatori. Contro i blucerchiati di Claudio Ranieri, domenica sera a San Siro, non si potrà sbagliare. L’asticella delle ambizioni va ricollocata ai piani giusti. Una vittoria tranquillizzerebbe l’ambiente consentendo al tecnico di cullare sogni proibiti in sottofondo. Un risultato negativo non lo pone seriamente sulla graticola, m gli alibi e le scuse si sono esauriti al San Paolo.

RIPARTENZA – Il messaggio è stato lanciato ieri dal tecnico (QUI le sue parole al canale tv di Suning) e aspetta di essere assorbito da tutti i destinatari. In campionato, per quel residuo di ambizioni scudetto, è quasi un dentro o fuori. La missione obbligata è quella di tenersi a -6 dalla vetta. A quel punto, la fiamma della rincorsa aspetta solo di diventare un incendio. Esattamente un girone fa la vittoria faticosa sulla Sampdoria lanciava i nerazzurri, per la sesta giornata di fila, in vetta alla classifica. Quella striscia non è più stata eguagliata. Ora c’è un Christian Eriksen in più e una quantità di rimpianti che non entra in valigia. Ad Antonio Conte il compito di far ripartire il motore già da Inter-Sampdoria.

Fonte: La Gazzetta dello Sport