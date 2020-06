Inter-Sampdoria, Conte misura le ambizioni e si affida a Gagliardini – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto in casa Inter dopo i forfait di Stefano Sensi e Marcelo Brozovic. Antonio Conte costretto ad affidarsi a Roberto Gagliardini, in Inter-Sampdoria, amuleto contro le genovesi. La gara di stasera misurerà le ambizioni dei nerazzurri

AMBIZIONI – I nerazzurri di Antonio Conte ripartono da Inter-Sampdoria, come tutto il calcio, con vecchi problemi e l’ambizione di sempre. Da un lato c’è l’ultima tegola da registrare, con l’infortunio a Marcelo Brozovic (risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra, QUI i dettagli) che costringerà il croato a saltare Sampdoria e Sassuolo. Dall’altro lato c’è il diktat di Antonio Conte, che vuole vincere per accorciare le distanze dalla vetta e sogna il filotto di vittorie (13) che potrebbe far cullare ancora il sogno tricolore. Bisogna battere i blucerchiati di Claudio Ranieri per mettere pressione a chi è davanti, perché se Juventus e Lazio perdono punti, l’Inter dev’essere lì, pronta a riaprire il discorso scudetto.

BOLLETTINO DI GUERRA – L’idea è quella di ripetere la partenza sprint di inizio stagione, quando l’Inter riuscì a vincere le prime sei gare di campionato, fermandosi solo alla settima giornata contro la Juventus. E il duro lavoro della preparazione-bis dovrà servire proprio a questo. Durante il lungo lockdown, Conte ha cercato il lato positivo dello stop forzato. E la possibilità di avere tutta la rosa a disposizione per il rush finale sembrava un’arma decisiva. In pochi giorni si è tornati al passato più recente, esattamente fine 2019, col tecnico a fare la conta dei presenti in mediana, Lucien Agoumé (classe 2002) che debutta in Serie A a Firenze perché unico di ruolo in panchina e Roberto Gagliardini costretto agli straordinari. Matias Vecino è alle prese con dei problemi muscolari da un po’, tanto da essere rimasto fuori anche dalla trasferta di Coppa Italia a Napoli.

CENTROCAMPO INEDITO – Venerdì si era fermato anche Stefano Sensi (quinto stop stagionale, QUI gli ultimi aggiornamenti) e ieri la doccia fredda di Brozovic. L’effetto “panchina lunga” è svanito prima di cominciare, ma Conte guarda avanti con ottimismo. Stasera allora toccherà a Gagliardini, praticamente un amuleto contro la città di Genova. Il Genoa è la sua vittima preferita e quest’anno le due reti sono arrivate col Grifone e all’andata con la Sampdoria. Gagliardini farà coppia in mezzo con Nicolò Barella. Nel nuovo 3-4-1-2 studiato da Conte il dinamismo e i centimetri del numero 5 fanno comodo e si integrano alla perfezione con le qualità di Barella. L’ex Cagliari avrà maggiori compiti di costruzione, ma poi la luce la dovrà accendere Christian Eriksen. Dopo i gol in Europa League e in Coppa Italia, serve la svolta in campionato.

