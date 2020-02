Inter-Sampdoria, Conte dirige un allenamento a gruppi: il programma

Condividi questo articolo

Inter-Sampdoria è praticamente alle porte e gli uomini di Conte, di ritorno dalla trasferta di Europa League contro il Ludogorets, sono già scesi in campo in vista della sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Di seguito il report di “Inter.it”

GRUPPI – Inter-Sampdoria è la sfida in programma a San Siro domenica alle ore 20.45. Oggi i nerazzurri di Antonio Conte hanno svolto un allenamento diviso in gruppo. Lavoro personalizzato per i giocatori impegnati nella vittoriosa trasferta di Europa League contro il Ludogorets. Per tutti gli altri possesso palla, esercitazioni tecnico tattiche e partitella in chiusura.