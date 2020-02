Inter-Sampdoria, Conte con Eriksen. Godin più di Bastoni: la probabile – GdS

Condividi questo articolo

Verso Inter-Sampdoria, secondo la “Gazzetta dello Sport” Antonio Conte lancia Christian Eriksen dietro le due punte ma il modulo resta “invariato”. Il difensore uruguaiano in vantaggio su Alessandro Bastoni.

LA PROBABILE – Inter-Sampdoria, Antonio Conte riparte da qui dopo la sconfitta maturata all’Olimpico contro la Lazio. Rialzata la testa in Europa con la vittoria all’andata contro il Ludogorets e con un piede agli ottavi di Europa League, il tecnico leccese fa tesoro di quanto visto in terra bulgara, ed è pronto a lanciare Christian Eriksen dietro le due punte. Il modulo, almeno per il momento, resterà invariato con i tre difensori centrali e gli esterni che daranno supporto alla manovra: Diego Godin potrebbe insidiare Alessandro Bastoni per una maglia da titolare, la prestazione europea dell’ex Atletico Madrid avrebbe convinto Conte. In porta ancora Daniele Padelli visto l’infortunio di Samir Handanovic che punta a rientrare contro la Juventus (vedi articolo). Tornano a disposizione Milan Skriniar e Marcelo Brozovic, rimasti a casa in via precauzionale per la sfida di Europa League contro il Ludogorets.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo la Gazzetta dello Sport (3-4-1-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.