Inter-Sampdoria, chi sostituisce Colley squalificato? Due per una maglia

Inter-Sampdoria si giocherà domenica 22 maggio alle 18, in contemporanea con Sassuolo-Milan e decisiva per le sorti dello scudetto 2021-22. Per la sfida di San Siro, Marco Giampaolo dovrà fare a meno di Colley squalificato.

IL SOSTITUTO – Verso Inter-Sampdoria, oggi la ripresa degli allenamenti per la squadra allenata da Marco Giampaolo (vedi articolo) che domenica 22 maggio sfiderà i nerazzurri a San Siro per l’ultima di campionato, decisiva per lo scudetto di Serie A. Il tecnico blucerchiato dovrà fare a meno di Colley perché squalificato (vedi QUI), al suo posto due giocatori si giocano una maglia da titolare: ballottaggio aperto tra Yoshida e Magnani. Uno dei due completerà il reparto con Alex Ferrari, ma anche Augello e Bereszynski.