Inter-Sampdoria, a centrocampo uno rischia! Correa con riserva − CdS

In vista di Inter-Sampdoria, Simone Inzaghi pensa a qualche cambio tra centrocampo e attacco. In mezzo potrebbe rivedersi Asllani, mentre in attacco per Correa ostacolo non banale

ULTIME − Inter-Sampdoria sarà uno snodo cruciale per la stagione dei nerazzurri, come ormai tutte le partite di campionato. I nerazzurri vanno a caccia del quarto successo consecutivo ma occorre anche far ruotare gli uomini. Inzaghi potrebbe far rifiatare qualcuno a centrocampo. A rischio panchina uno fra Hakan Calhanoglu o Henrikh Mkhitaryan, pronto il giovane Asllani a prendere il posto. Occhio a Joaquin Correa. Il Tucu si scalda per una maglia dal 1′ ma l’insofferenza di San Siro potrebbe farne da ostacolo. Inzaghi ne terrà conto nelle sue scelte.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno