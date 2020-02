Inter-Sampdoria, blucerchiati di Ranieri al lavoro: due gruppi. Uno a parte

Inter-Sampdoria è la sfida in programma a San Siro domenica alle ore 20.45 e valida per la venticinquesima giornata di Serie A. I blucerchiati di Ranieri, dopo un giorno e mezzo di riposo, iniziano i lavori in vista della sfida contro i nerazzurri di Conte. Di seguito il report allenamento

PRIMO INCONTRO – Inter-Sampdoria è la sfida in programma domenica sera a San Siro. I blucerchiati di Claudio Ranieri si sono ritrovati oggi: “Riscaldamento ed esercitazione tecnica hanno aperto il pomeriggio sul campo 2 prima della divisione in due gruppi. Sedute rigenerative per i maggiormente impiegati con la Fiorentina, partitelle in spazi ridotti per il resto della squadra. Alex Ferrari prosegue il percorso di recupero post-intervento”.

