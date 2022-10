Inter-Sampdoria 2-0 al 45′, Barella non si ferma più! Dominio a San Siro

Termina sul punteggio di 2-0 il primo tempo di Inter-Sampdoria, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

STACCO IMPERIOSO – Primo tempo senza troppe difficoltà per l’Inter quello chiuso per 2-0 ai danni della Sampdoria. Partono bene i nerazzurri che approcciano la gara con sicurezza e al minuto 21 trovano la via del gol. Calcio d’angolo dalla destra che trova lo stacco imperioso di Stefan de Vrij: l’olandese incorna la sfera e non lascia scampo ad Audero. I nerazzurri continuano ad attaccare creando numerose occasioni e il dominio si concretizza ulteriormente al 43′: lancio lungo di Alessandro Bastoni che supera la difesa blucerchiata, Nicolò Barella raccoglie la sfera e con un siluro firma il raddoppio e la quarta rete personale nelle ultime quattro partite.

Inter-Sampdoria, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Inter-Sampdoria 2-0

Gol: de Vrij al 21′. Barella al 44′