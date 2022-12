Inter-Salisburgo, test da non sottovalutare: lo stato di forma degli austriaci

Sebbene si tratti solo di un test amichevole (QUI le formazioni ufficiali), la gara che oggi l’Inter dovrà affrontare contro il Red Bull Salisburgo non è comunque da sottovalutare. Proprio da queste partite passano infatti le indicazioni che possono rivelarsi decisive per il prosieguo della stagione. Contro gli austriaci non sarà una gara facile, come mostra il loro stato di forma.

DUE VELOCITÀ – Dominante nel campionato austriaco, un po’ meno in Europa. È un Red Bull Salisburgo a due velocità quello che affronterà l’Inter alle 18 in amichevole. Un test utile per continuare a rimettere benzina nelle gambe e lavorare sui difetti che hanno messo in difficoltà i nerazzurri nella prima parte di stagione. Ma quali sono i numeri della squadra austriaca in stagione? Come detto, nel campionato nazionale è un dominio. Dopo sedici partite giocate, il Red Bull Salisburgo è a 39 punti fatti. +6 sullo Sturm Graz secondo. Frutto di una sconfitta, tre pareggi e dodici vittorie con 33 gol fatti e soltanto 9 subiti. Un bel test, sicuramente, anche per la tenuta difensiva dell’Inter. In Champions League la storia è diversa: terzo posto nel girone con Chelsea, Milan e Dinamo Zagabria frutto di 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi, 2 sconfitte), 5 gol fatti e 9 subiti.

STATO DI FORMA – Nel dettaglio, il Red Bull Salisburgo nelle ultime cinque partite giocate prima della sosta per i Mondiali ha collezionato tre vittorie e due sconfitte. I tre successi sono arrivati in campionato contro Hartberg (1-0), Wolfsberg (1-2) e Austria Klagenfurt (0-1). Le due sconfitte, invece, in Europa: prima l’1-2 in casa contro il Chelsea e poi il pesante 4-0 a San Siro contro il Milan. Ora il test amichevole proprio contro l’Inter a Malta, senza la presenza di diversi giocatori impegnati in Qatar (tra cui anche Noah Okafor e il portiere Philipp Köhn, eliminati ieri dal pesante 6-1 del Portogallo contro la Svizzera).