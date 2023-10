Inter-Salisburgo, il programma della vigilia: l’orario della rifinitura

È già tempo di passare a Inter-Salisburgo, la terza giornata del Gruppo D di Champions League dopo i quattro punti conquistati fra Real Sociedad e Benfica. Domani vigilia con la classica rifinitura, alla quale farà seguito la conferenza di Inzaghi e un giocatore.

IN CAMPO – Per l’Inter un impegno dietro l’altro, come già avvenuto prima della sosta: ieri il Torino, dopodomani il Red Bull Salisburgo. Martedì alle 18.45 si torna a giocare al Meazza, dove in Champions League è arrivato il successo col Benfica per 1-0 che ha seguito l’1-1 sul campo della Real Sociedad. La rifinitura sarà in programma alle 16, preceduta dalla conferenza stampa in cui parleranno Simone Inzaghi e un giocatore ancora da definire. Per Inter-Salisburgo da capire se ci saranno particolari novità di formazione, dopo le scelte di ieri del tecnico. Per quanto riguarda gli ospiti il Salisburgo si allenerà dopo la squadra di Inzaghi.