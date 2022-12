Inter-Salisburgo, Inzaghi ha già scelto! Occhi su tre in particolare – CdS

L’Inter, quest’oggi, sfiderà il Salisburgo in amichevole. Sfida di livello per i nerazzurri con Inzaghi che, secondo il Corriere dello Sport, ha già scelto l’11 che scenderà in campo. Occhi puntati su tre calciatori in particolare

IN CAMPO – L’Inter scenderà in campo quest’oggi contro il Salisburgo. Per gli uomini di Inzaghi si tratterà della seconda amichevole giocata in terra maltese. Dopo lo Gzira United un avversario di tutt’altro livello. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la formazione dovrebbe essere del tutto simile a quella vista contro i maltesi nella giornata di lunedì. Occhi puntati su tre calciatori in particolare: Bellanova, Asllani e Gosens.

Fonte – Corriere dello Sport