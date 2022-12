Inter-Salisburgo, l’amichevole di nuovo a pagamento: aumenta il prezzo

Inter-Salisburgo sarà il secondo di due impegni amichevoli a Malta, dopo il 6-1 di ieri allo Gzira United (vedi highlights). La partita andrà ancora in diretta streaming su Facebook a pagamento: le informazioni.

PAY-PER-VIEW – L’Inter domani alle 18 tornerà in campo al Tony Bezzina Stadium di Paola, a Malta, in amichevole col Red Bull Salisburgo. Sarà la seconda partita in quarantotto ore, un nuovo test amichevole per ritrovare la forma in vista del Napoli. Come già avvenuto contro lo Gzira United, l’unico modo per vedere la sfida in Italia sarà a pagamento: sulla pagina Facebook ufficiale dell’Inter al costo di 3.49€, rispetto ai 2.29€ del match di ieri. Per acquistare l’evento bisogna recarsi a questo indirizzo e completare la procedura, la diretta inizierà poco prima delle 18. In alternativa, su Inter-News.it sarà possibile seguire il live testuale di Inter-Red Bull Salisburgo a partire dalle 17.30.