Inter-Salernitana, trappola per Inzaghi? Liverani cambia tutto – CdS

La Salernitana di Fabio Liverani incontra l’Inter a San Siro. Il tecnico dei campani – spiega il Corriere dello Sport – ha chiesto equilibrio e tanto coraggio in queste ultime 14 partite che restano. Contro i nerazzurri saranno diversi i cambi di formazione.

CORAGGIO – Archiviato l’avvio di stagione sicuramente deludente, la Salernitana adesso proverà a rialzarsi per dare un senso a questa stagione piena di cose negative. A provarci ci penserà Fabio Liverani che con un bottino di 14 partite da giocare, spera ancora nella grande impresa. Con tanta responsabilità addosso, il tecnico romano e il dg Sabatini, ritrovano sulla propria strada l’Inter con l’obiettivo di portare a casa il numero più alto possibile di punti. Questa sfida per la squadra allenata da Simone Inzaghi nasconderà diverse insidie, a partire dal cambio modulo e i suoi interpreti.

SITUAZIONE – Come riportato anche dal Corriere dello Sport, Liverani dovrà fare a meno di Pierozzi, Pirola, Gyomber e Fazio che restano ancora in infermeria. Recuperato Pasalidis e con Boateng non ancora al meglio, i quattro in difesa potrebbero essere Sambia, Manolas, Pellegrino e Zanoli. A centrocampo spazio a Maggiore che dovrebbe essere titolare in mezzo al campo con Basic e Coulibaly ad agire ai suoi lati. In avanti invece, spazio ad Antonio Candreva, ex della partita, schierato trequartista alle spalle di Dia e Weissman.

