Inter-Salernitana, è tempo di rotazioni tra i nerazzurri? Le idee in mediana

Inter di nuovo in campo questa sera a San Siro contro la Salernitana dopo il derby contro il Milan in Coppa Italia di martedì scorso.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in Inter-Salernitana si potrebbe vedere qualche rotazione tra le fila nerazzurre. Simone Inzaghi dovrebbe confermare i titolari in difesa. In mediana invece l’allenatore nerazzurro potrebbe ruotare con Arturo Vidal, Matteo Darmian o Roberto Gagliardini che potrebbero ottenere una maglia da titolare. Sembra presto invece per vedere Robin Gosens, tornato in campo in Coppa Italia, dal primo minuto. Per quanto riguarda l’attacco favorito Lautaro Martinez con Edin Dzeko.

Fonte: Sport.Sky.it