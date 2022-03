Inter-Salernitana, possibili rotazioni in difesa. Dimarco titolare? – TS

Inter-Salernitana è in programma venerdì alle 21. I nerazzurri devono ripartire il campionato, dopo un periodo di flessione di gioco e risultati. Inzaghi, oltre al turnover a centrocampo (vedi articolo) potrebbe far riposare alcuni uomini chiave in difesa. Chance da titolare per Dimarco?

SCELTA – Inter-Salernitana in programma venerdì alle 21 potrebbe vedere un undici rivoluzionato da parte di Inzaghi. Il tecnico, infatti, potrebbe decidere di far riposare alcuni uomini chiave in vista della trasferta di martedì a Liverpool. In difesa, quindi, potrebbe esserci il rilancio dal 1′ di Federico Dimarco con Bastoni che potrebbe rifiatare in vista della Champions League.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino