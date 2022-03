Inter-Salernitana, possibile cambio modulo per Nicola. No a Bonazzoli – Sky

Prosegue il conto alla rovescia per Inter-Salernitana e c’è una novità che riguarda i campani. Come segnala Matteo Barzaghi, in collegamento dal Meazza per Sky Sport 24, Nicola può cambiare modulo. Pur essendo convocato (vedi articolo) l’ex Bonazzoli non dovrebbe partire dal 1′.

LA NOVITÀ – Per Inter-Salernitana occhio al cambio modulo per Davide Nicola. Si pensava a un 4-3-2-1, con 4-2-3-1 come alternativa, invece secondo Sky Sport alla fine potrebbe spuntarla il 4-4-2. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi da San Siro nella Salernitana giocheranno Grigoris Kastanos e Simone Verdi come esterni, con Lys Mousset seconda punta accanto a Milan Djuric. A centrocampo confermati Lassana Coulibaly e Ivan Radovanovic, in difesa davanti a Luigi Sepe terzini Pasquale Mazzocchi a destra e Luca Ranieri a sinistra con Federico Fazio e Radu Dragusin centrali. L’alternativa a questi undici è Diego Perotti, che sta ritrovando la condizione ideale dopo una lunga inattività. Non dovrebbe esserci invece Federico Bonazzoli, ex Inter che da una settimana convive con un edema al retto femorale della coscia sinistra che gli ha fatto saltare la partita col Bologna di sabato scorso. L’attaccante è comunque convocato, da capire se andrà in panchina (le ufficiali tra circa un’ora e mezza). Questa la probabile formazione di Nicola per Inter-Salernitana, secondo Sky Sport: Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Kastanos, L. Coulibaly, Radovanovic, Verdi; Mousset, Djuric.