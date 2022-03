Inter-Salernitana, occasione per Gagliardini dal 1′: le scelte a centrocampo – CdS

Inter-Salernitana, riposa Hakan Calhanoglu. Occasione da titolare per Roberto Gagliardini. Ecco le scelte a centrocampo secondo il Corriere dello Sport.

A CENTROCAMPO – Inter-Salernitana, Simone Inzaghi è pronto a cambiare qualcosa nella formazione iniziale ma senza stravolgere troppo. Nel corso dell’allenamento di ieri il tecnico ha mischiato un po’ le carte e non ha provato la squadra che hai n mente. Lo farà solo oggi dopo aver verificato il recupero dei suoi giocatori tramite i dati dei gps. Per quanto riguarda il centrocampo, Hakan Calhanoglu riposerà e al suo posto dovrebbe giocare Roberto Gagliardini, con Arturo Vidal che partirà titolare in UEFA Champions League contro il Liverpool. Per lo stesso motivo ci sarà Nicolò Barella dal 1′, e Marcelo Brozovic davanti la difesa. Sulla fascia destra maglia da titolare anche per Denzel Dumfries, mentre a sinistra il ballottaggio è aperto (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport