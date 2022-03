Inter-Salernitana, nuova chance in attacco! Inzaghi avanti coi suoi – Sky

Poco più di due ore a Inter-Salernitana e c’è grande attesa per capire la formazione di Inzaghi. Secondo Sky Sport confermato quanto anticipato nel pomeriggio dalla nostra redazione (vedi articolo), ossia Inzaghi con un solo cambio. Qui le probabili scelte di Nicola.

UNICA MODIFICA – Simone Inzaghi dovrebbe schierare solo un giocatore diverso rispetto al derby per Inter-Salernitana di stasera. Ossia: Matteo Darmian al posto di Ivan Perisic sulla fascia sinistra. Questa è l’informazione che arriva da Matteo Barzaghi su Sky Sport 24, in attesa della partita delle ore 20.45. Nuova chance in attacco per Edin Dzeko e Lautaro Martinez, con l’obiettivo di interrompere il digiuno di gol che va avanti da 403′. Si pensava a un ingresso per Andrea Ranocchia, Roberto Gagliardini e Alexis Sanchez (quest’ultimo anche al posto di Hakan Calhanoglu per un 3-4-1-2), invece il tecnico va avanti con i suoi. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Salernitana, secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro Martinez.