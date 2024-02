Inter-Salernitana, novità dal 1′ per Liverani! La probabile formazione

Inter-Salernitana è la partita che si gioca stasera alle 21 a San Siro e valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Liverani debutta sulla panchina campana puntando immediatamente sul neo acquisto Manolas mentre Boateng non è al meglio: di seguito la probabile formazione

SCELTE – Inter-Salernitana è la partita che andrà in scena alle ore 21, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Fabio Liverani debutta sulla panchina campana e decide di puntare sul nuovo acquisto, Manolas, in difesa. Boateng non è al meglio e quindi potrebbe partire dalla panchina. In mezzo torna Coulibaly mentre in attacco il neo allenatore granata punta su Dia in coppia con Weissman.

SALERNITANA probabile formazione (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Manolas, Pellegrino, Zanoli; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva; Weissman, Dia.