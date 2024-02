Inter-Salernitana, no al turnover esagerato. Inzaghi ritocca poco – CdS

L’idea di base in Inter-Salernitana è quella di rischiare il meno possibile, scansando le insidie nascoste, perché Simone Inzaghi non si fida affatto dell’inedita Salernitana di Liverani. Ecco i possibili cambi secondo il Corriere dello Sport.

TURNOVER RAGIONATO – Nella settimana in cui la caduta casalinga della Juventus ha ha consolidato il primato classifica, Simone Inzaghi non vuole alcun calo di tensione. Per questo motivo, anche in occasione di Inter-Salernitana, il turnover sarà ragionato. I tre di centrocampo resteranno tali, le fasce da monitorare a gara in corso per eventuali staffette e nessuna rivoluzione in difesa, visto che l’unica novità forzata sarà Stefan De Vrij al posto dell’infortunato Francesco Acerbi. Il dubbio più rilevante è in attacco, tra Marko Arnautovic e Lautaro Martinez come spalla di Marcus Thuram, e le valutazioni andranno avanti fino alla rifinitura di questa mattina.

USATO SICURO – Almeno dall’inizio, quindi, anche Yann Bisseck si accomoderà in panchina, così come Davy Klassen. Un possibile turnover più massiccio potrebbe essere così rimandato alla prossima partita di campionato, quella di Lecce, che arriverà quattro giorni dopo l’andata in Champions League contro l’Atletico Madrid. La rosa, così come il vantaggio in campionato, è ampia e Inzaghi non vuole prendersi il minimo rischio di ritrovarsi stasera con una sorpresa sgradita.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia