Inter-Salernitana, Liverani cambia modulo e formazione. Un esordio?

Inter-Salernitana stasera alle 21 vedrà l’esordio di Liverani sulla panchina dei campani. Potrebbe non essere però l’unico debutto, visto che la formazione cambierà molto rispetto all’era Inzaghi (Filippo).

TANTE NOVITÀ – Inter-Salernitana segna la prima del terzo allenatore stagionale dei granata. All’andata c’era Paulo Sousa, esonerato a ottobre, fino a venerdì scorso nella sconfitta per 1-3 contro l’Empoli c’era Filippo Inzaghi. Poi cacciato anche lui e che salta quindi la sfida col fratello Simone. Al suo posto Fabio Liverani, che ha avuto tutta la settimana per preparare questa partita. La affronterà cambiando modulo: la Salernitana passa al 4-3-1-2. Con lui potrebbe esordire anche un altro giocatore, ossia Kostas Manolas: l’ex Napoli e Roma ha firmato venerdì scorso, non ha potuto giocare con l’Empoli e ora è a disposizione. Sono in tre per le due maglie dei centrali di difesa, assieme al greco anche Jérome Boateng (altro innesto del mercato invernale da svincolato) e Marco Pellegrino (in prestito dal Milan).

UNO PIÙ DUE – Anche per Inter-Salernitana e anche nella gestione Liverani l’uomo chiave per i campani sarà l’ex Antonio Candreva, in gol nel match di ritorno della scorsa stagione. Lo farà da trequartista, dietro una nuova coppia d’attacco: quella formata da Boulaye Dia e da uno dei tanti acquisti di gennaio, l’israeliano Shon Weissman subito andato in gol sette giorni fa. Mancherà invece l’altro ex Lorenzo Pirola, infortunato, e in difesa non è fra i convocati nemmeno Domagoj Bradaric squalificato. Questo fa sì che sarà Junior Sambia il terzino sinistro, con Alessandro Zanoli a destra davanti a Guillermo Ochoa. A centrocampo pochi dubbi sulla presenza di Giulio Maggiore e Lassana Coulibaly, dovrebbe esserci anche Toma Basic preso il mese scorso dalla Lazio. Questa la probabile formazione di Liverani per Inter-Salernitana: Ochoa; Zanoli, Boateng, Manolas, Sambia; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva; Dia, Weissman.