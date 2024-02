Inter-Salernitana, Inzaghi prepara almeno quattro cambi! Uno forzato – Sky

Inter-Salernitana subito in campo domani, venerdì 16 febbraio alle 20:45. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi avrà modo finalmente di cambiare gli interpreti in campo con un turnover ragionato e ben quattro cambi in vista. Uno di questi forzato.

TURNOVER – Simone Inzaghi vuole mantenere alta la concentrazione e gestire meglio le forze tra chi ha giocato tanto, forse troppo, e chi quest’anno ha trovato meno spazio. Inter-Salernitana sarà l’occasione giusta per effettuare qualche cambio con più tranquillità, sfruttando la forza dei giocatori più freschi che avranno voglia di mettersi in gioco, con l’obiettivo chiaramente di vincere senza sottovalutare la sfida. Il mister prepara almeno quattro cambi, di cui uno forzato cioè Francesco Acerbi infortunato. Al suo posto ci sarà Stefan de Vrij, che non sarà l’unico cambio in difesa. Pronto anche Yann Bisseck, che prenderà il posto di Benjamin Pavard sul centro-destra. Cambiano anche le fasce, con il ritorno di Denzel Dumfries sulla fascia destra e di Carlos Augusto a sinistra. Disponibile anche Davide Frattesi che oggi tornerà al 100% a disposizione, ma contro la Salernitana siederà in panchina e il suo ritorno sarà gestito in ottica Atletico Madrid.