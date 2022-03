Inter-Salernitana, in attacco vanno i titolari ma Inzaghi ha un piano B – CdS

Inter-Salernitana, Simone Inzaghi ha tutti gli uomini a disposizione e per questo motivo nell’allenamento di ieri ha un po’ mischiato le carte. In attacco si va verso la scelta dei titolari, ma c’è un piano B.

IN ATTACCO – Inter-Salernitana, nonostante il digiuno da gol che dura ormai da 403 minuti, Simone Inzaghi e l’Inter vantano ancora il miglior attacco della Serie A. Contro gli ultimi della classe, i nerazzurri hanno l’occasione giusta per riprendere la corsa verso lo scudetto e ritrovare la via del gol che significherebbe una dose di fiducia soprattutto psicologica, quella oggi servirebbe soprattutto a Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dal collega Andrea Ramazzotti oggi sul Corriere dello Sport, l’argentino oggi partirà titolare insieme al compagno Edin Dzeko, anche se ieri Simone Inzaghi ha un po’ mischiato le carte in allenamento. Anche Joaquin Correa è stato provato in coppia con il “Toro”. Il tecnico piacentino ha pure un piano B che consiste nel trequartista (Sanchez o lo stesso Correa) alle spalle delle punte, ma sembra più una mossa a gara in corso.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti