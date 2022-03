Inter-Salernitana: episodio Gagliardini no rigore. Marinelli promosso – CdS

Serviva una vittoria come quella di ieri all’Inter per uscire dalla crisi e scacciare i fantasmi del periodo nero di febbraio. I nerazzurri hanno spazzato via la Salernitana 5-0 e il passivo poteva essere ancor più ampio sia se la precisione fosse stata migliore sia per il contatto su Gagliardini nel finale.

RIGORE – L’Inter, a punteggio ormai acquisitissimo, ha protestato molto per un calcio di rigore non assegnato. L’episodio incriminato è quello che coinvolge Gagliardini e Radovanovic. Il centrocampista della Salernitana abbatte il nerazzurro che è abile e furbo a porre la sua gamba davanti all’avversario che, inevitabilmente, lo stende. Per Marinelli però e per Chiffi al Var non è rigore. Una decisione difficile da accettare (vedi articolo) ma che è stata accettata solo perché il risultato era 5-0 (anche se Lautaro Martínez pregustava il primo poker in maglia Inter). Per il Corriere dello Sport invece, l’episodio Gagliardini-Radovanovic non è da rigore. Infatti Marinelli viene premiato con la sufficienza. «Radovanovic sbilancia Gagliardini in area, nel finale, ma l’entità del contatto non viene giudicata da rigore». Questa la spiegazione.

Fonte: Corriere dello Sport