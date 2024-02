Inter-Salernitana, doppia copia dall’andata? La chance in formazione

Meno di quarantotto ore a Inter-Salernitana: fra pochi minuti sarà già vigilia dell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Per capire la possibile formazione di Inzaghi ci si può raffrontare con l’andata.

FOTOCOPIA – Per Inter-Salernitana da Simone Inzaghi si può attendere qualche novità rispetto alla squadra che ha battuto la Roma. Ma anche rispetto alla partita d’andata, dove era servito l’ingresso di Lautaro Martinez per un clamoroso poker nella ripresa. Come nel match dell’Arechi possibile che uno fra il Toro e Marcus Thuram riposi, stavolta però non per Alexis Sanchez bensì per Marko Arnautovic. L’altra copia riguarda la presenza di Davy Klasssen: Salernitana-Inter è – a oggi – la sua unica volta da titolare in Serie A. E la sfida di ritorno può portare a rivedere dal 1′ l’olandese, apparso in buona forma nell’allenamento di oggi così come Yann Bisseck. Un altro che vede una maglia dall’inizio, facendo rifiatare Benjamin Pavard in vista dell’Atlético Madrid in Champions League. Da non escludere nemmeno l’avvicendamento fra Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani, mentre non ci sarà Francesco Acerbi per infortunio. Possibile panchina per Davide Frattesi: domani giornata decisiva per capire se ha recuperato. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Salernitana: Sommer; Bisseck, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Klaassen, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.