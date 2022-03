Inter-Salernitana, il campionato non aspetta: rialzarsi o rischiare grosso

Inter-Salernitana si giocherà alle ore 20.45. L’anticipo della ventottesima giornata di Serie A non è più nemmeno sulla carta una partita facile, perché i numeri recenti impongono di definirlo uno spartiacque.

RITROVARE GOL E VITTORIA – Inter-Salernitana arriva dopo un mese nerissimo, il peggiore della stagione. La squadra di Simone Inzaghi non segna da 403′, non vince da sei partite, in Serie A non trova i tre punti dal 22 gennaio. Numeri impietosi, con un’evidente tilt mentale, un po’ di stanchezza, qualche scelta sbagliata e la scarsa concretezza che hanno contribuito. Oggi è come se non ci fosse ritorno: con Napoli-Milan domenica sbagliare non è consentito. Un passo falso nella giornata dello scontro diretto fra le prime rischierebbe di vanificare tutto il lavoro svolto sinora, senza più nemmeno il “paracadute” del recupero col Bologna. Ma la Salernitana arriva da quattro pareggi di fila, come il Genoa venerdì scorso, ed è tutt’altro avversario rispetto all’andata.

NUOVA LINFA CERCASI – L’Inter arriva a questa partita peggio della Salernitana, ed è un paradosso. Lautaro Martinez ha più gol in nazionale che col club nel 2022, Nicolò Barella fa fatica, Marcelo Brozovic è spesso schermato, Stefan de Vrij e Samir Handanovic hanno avuto colpe in quasi tutte le reti subite del nuovo anno. Eppure molti di questi ci saranno dal 1′, anche per sbloccarsi. Inzaghi però pensa a soluzioni nuove, con Joaquin Correa e Robin Gosens che potrebbero tornare utili nella ripresa con più minuti rispetto al derby. La Salernitana di Davide Nicola, imbattuto dal suo subentro, ha molti assenti ma valuta l’ex Federico Bonazzoli (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Salernitana: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).