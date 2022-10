Inter-Salernitana 1-0 al 45′, ancora Lautaro Martinez! Secondo centro di fila

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Salernitana, sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

ANCORA LAUTARO! – Primo tempo con buone occasioni e pochi rischi per l’Inter, che chiude in vantaggio per 1-0 sulla Salernitana. A trovare il gol che sblocca il risultato ci pensa Lautaro Martinez – seconda rete di fila per lui dopo quella al Barcellona – che sfrutta uno scambio sulla destra tra Dumfries e Barella, riceve palla da quest’ultimo e dalla distanza lascia partire un siluro che non lascia scampo a Sepe. I nerazzurri attaccano senza soffrire troppo, ma non riescono a concretizzare le buone opportunità per il raddoppio. In particolare Edin Dzeko, liberato da Barella davanti a Sepe ma non in grado di ribadire il pallone in rete. Nel finale lieve brivido per l’Inter, con Piatek che ci prova dalla distanza, ma è bravo Onana a farsi trovare pronto e deviare. Anche i nerazzurri hanno un’enorme occasione a un soffio dal fischio del direttore di gara, con Lautaro Martinez che da distanza ravvicinata si fa respingere da Sepe un tentativo di testa. Squadre all’intervallo, quindi, sul punteggio di 1-0.

Inter-Salernitana, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Inter-Salernitana 1-0

Gol: Lautaro Martinez al 13′