Inter-Roma, vetta da riprendere contro il nuovo grande nemico

Inter-Roma è il primo dei due big match di oggi in Serie A, alle 18 e sarà seguito da Napoli-Milan. Dopo che la Juventus ieri ha vinto al 97′ contro il Verona c’è da confermare la vetta della classifica, contro chi ora è rivale: Lukaku.

DAI FISCHI ALLA CLASSIFICA – L’avvicinamento a Inter-Roma è ruotato quasi tutto attorno a Romelu Lukaku. La sua prima volta da ex, peraltro al Meazza, doveva vedere i famosi fischietti della Curva Nord ma il divieto di venerdì ha ridimensionato tutto (ma sono attesi, eccome). C’è da capire quale sarà l’accoglienza riservata all’ex numero 90, ma nel frattempo è subentrata un’altra necessità: la classifica. Ieri la Juventus è passata sopra l’Inter, con l’ennesimo 1-0 “sporco, brutto e cattivo” ma che vale comunque tre punti. Per farlo bisognerà battere la Roma, che si sta riprendendo nonostante diverse assenze e punta a sfruttare a proprio favore la situazione ambientale.

IL RITORNO DEI BIG – Per Inter-Roma scontato il rientro dal 1′ di Marcus Thuram con Lautaro Martinez, nonostante contro il Red Bull Salisburgo sia arrivato il primo gol stagionale di Alexis Sanchez. Anche Federico Dimarco e Nicolò Barella sono di nuovo attesi titolari, con Simone Inzaghi che va con il suo undici base o quasi. Mettendo anche un intoccabile che i giallorossi conoscono bene: Henrikh Mkhitaryan, passato da Roma a Milano nell’estate del 2022. Nella Roma mancherà l’altro grande ex, José Mourinho squalificato dopo l’espulsione col Monza. Non c’è nemmeno Paulo Dybala, il dubbio è sul partner di Lukaku mentre in difesa non ha recuperato Chris Smalling che resta fuori alla pari di Leonardo Spinazzola. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Inter-Roma: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.