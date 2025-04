Inter-Roma, trasferta vietata a una di fetta tifosi: la decisione della Prefettura

Alla fine di aprile è in programma Inter-Roma. La trasferta viene vietata ad alcuni tifosi giallorossi: ecco il perché della decisione della Prefettura di Milano e tutti i dettagli.

DECISIONE – Arrivano importanti novità su Inter-Roma, gara della trentaquattresima giornata di Serie A, in programma nel weekend del 26-27 aprile. La Prefettura di Milano ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Roma. Secondo il Prefetto Claudio Sgaraglia, infatti, è molto alto e concreto il rischio che la tifoseria nerazzurra e quella giallorossa possano arrivare allo scontro, provocando danni all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Inter-Roma, trasferta vietata: le motivazione della Prefettura

IL MOTIVO – La scelta di vietare la trasferta a una fetta di tifosi giallorossi per Inter-Roma viene spiegata dal Prefetto di Milano nella nota ufficiale che enuncia le motivazioni: «Sia per il conclamato gemellaggio della tifoseria interista con quella della Lazio, sia per un astio intrinseco tra le frange più oltranziste di Roma e Inter, costellato di episodi di violenza, in particolare a partire da quanto accaduto il 6 febbraio 2017, in occasione dell’incontro di calcio Inter-Roma». In quell’occasione, infatti, prima dell’inizio della gara le due tifoserie furono vicine allo scontro. Recando anche guai fisici a un agente, ferito dalle schegge di una bomba carta.

PRECEDENTI – Oltre a questo trascorso, poi, la Prefettura di Milano ha preso in considerazione anche un episodio più recente, che risale all’ultimo incontro fra le due squadre (quello dello scorso 20 ottobre all’Olimpico). In quel frangente, infatti, all’interno dello Stadio Olimpico furono registrati gravi atti di violenza. A questo si aggiunge anche quanto verificatosi in occasione di Lecce-Roma dello scorso 29 marzo, tra gli ultras delle due fazioni. Per evitare che tali atti possano ripetersi, dunque, i tifosi residenti nella provincia della Capitale, non potranno acquistare i biglietti di Inter-Roma.