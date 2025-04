Inter-Roma, torna Dovbyk dal primo minuto? Probabile formazione

Inter-Roma si giocherà domani 27 aprile alle ore 15 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione del tecnico Claudio Ranieri.

LA SFIDA – Inter–Roma sarà un crocevia importante per le ambizioni scudetto dei nerazzurri e per quelle europee dei giallorossi. La formazione allenata da Claudio Ranieri conserva delle residue speranze di accesso alla prossima Champions League, al momento distante 3 punti, mentre guarda con maggior ottimismo alla possibile qualificazione in Europa League. Consapevole della difficoltà del proprio calendario, la compagine giallorossa vuole provare ad andare oltre le proprie capacità per regalare alla piazza un traguardo effettivamente insperato prima dell’arrivo del tecnico romano. Per farlo, sarà necessario affrontare l’Inter con quell’attenzione e quella diligenza mostrate nell’arco dei 90 minuti in quasi tutte le 31 sfide disputate in stagione con Ranieri sulla propria panchina.

Inter-Roma, la probabile formazione di Ranieri:

LE SCELTE – In Inter-Roma Ranieri dovrebbe nuovamente fare affidamento su Artem Dovbyk dal primo minuto. L’ucraino, infatti, è al momento favorito su Eldor Shomurodov per una maglia da titolare contro i nerazzurri. Accanto all’ex Girona ci sarà l’ispiratissimo Matias Soulé, che da mesi sta dimostrando di poter rappresentare il pilastro del reparto offensivo dei giallorossi per il presente e il futuro. Gli altri due ballottaggi riguardano gli esterni, con Alexis Saelemaekers ampiamente favorito su Devyne Rensch per un posto dal primo minuto, e il centrocampo, con Bryan Cristante che dovrebbe prendere il posto di Lorenzo Pellegrini affiancando Leandro Paredes e Manu Koné.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Kanè, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.