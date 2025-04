Inter-Roma, torna Dovbyk in attacco! La probabile formazione

La Roma sarà il prossimo avversario dell’Inter in campionato, precisamente domani alle ore 15. Claudio Ranieri si gode il ritorno di Artem Dovbyk in attacco, la probabile formazione.

SCELTE – Claudio Ranieri cambia ancora una volta e stavolta lo fa per la partita della sua Roma contro l’Inter. La squadra capitolina cerca i punti utili per agganciare la zona Champions League che dista appena tre punti col Bologna a quota 60. Con il Verona una settimana fa allo Stadio Olimpico l’allenatore ex Cagliari ha dato spazio a diverse seconde linee, tra cui Bryan Cristante, Tommaso Baldanzi ed Eldor Shomurodov, tra l’altro autore del gol decisivo. torneranno in panchina e la Roma arriverà a San Siro con una veste diversa. Difesa a tre, non a quattro. Guidano la linea Celik, Mancini e Ndicka in ordine, con Saelemaekers e Angelino pronti a correre sulle fasce contro gli specialisti dell’Inter. Leandro Paredes, rimasto fuori per 90 minuti qualche giorno fa, torna titolare al fianco di Manu Kone. La sorpresa infine è il rientro dal primo minuto di Artem Dovbyk, che riceverà l’appoggio di Matias Soule in grandissima forma.

Inter-Roma, la probabile formazione di Ranieri

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Kone, Cristante, Angelino; Soule, Dovbyk.