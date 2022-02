Inter-Roma 2-0, il tabellino della partita dei quarti di finale di Coppa Italia

Inter-Roma è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022.

AVANTI! – L’Inter è in semifinale di Coppa Italia! Subito riscattata la sconfitta nel derby contro il Milan di sabato, battendo la Roma con un’immediata reazione. Neanche due minuti e segna Edin Dzeko, che vince la sfida dei grandi ex contro José Mourinho alla prima da avversario al Meazza. A fine primo tempo l’unica brutta notizia di serata, con l’infortunio alla caviglia di Alessandro Bastoni. Stavolta però la ripresa non crea problemi, con lo stupendo raddoppio di Alexis Sanchez che chiude i conti con più di venti minuti d’anticipo. In semifinale sarà contro la vincente di Milan-Lazio, in programma domani sempre alle ore 21 a San Siro. Questo il tabellino di Inter-Roma.

INTER-ROMA 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni (45′ de Vrij); Darmian, Barella (85′ Calhanoglu), Brozovic, Vidal (85′ Vecino), Perisic (85′ Dumfries); Dzeko (76′ Lautaro Martinez), Sanchez.

In panchina: Cordaz, I. Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez (46′ Kumbulla); Karsdorp, Sérgio Oliveira (70′ Lo. Pellegrini), Veretout (70′ Cristante), Vina (76′ El Shaarawy); Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham (89′ Afena-Gyan).

In panchina: Boer, Fuzato, Carles Pérez, Shomurodov, Maitland-Niles, Bove, Zalewski.

Allenatore: José Mourinho

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi (Galetto – Vecchi; Gariglio; VAR Pairetto; A. VAR Preti)

Gol: 2′ Dzeko, 68′ Sanchez

Ammoniti: Mancini, Zaniolo (R), Mourinho (R, allenatore)

Recupero: 3′ PT, 4′ ST