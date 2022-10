Inter-Roma, gli squalificati per l’8ª giornata di Serie A. Niente diffidati

Inter-Roma si giocherà alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza, per l’ottava giornata di Serie A 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per il big match in anticipo, con due squalificati (uno per parte) ma senza diffidati. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato poco fa con Napoli-Torino 3-1 (vedi articolo).



INTER-ROMA sabato 1 ottobre ore 18.00 (8ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: nessuno (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Inter: Marcelo Brozovic (una giornata)

Diffidati Roma: nessuno (prossima partita Lecce in casa)

Squalificati Roma: José Mourinho (allenatore, una giornata)