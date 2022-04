Inter-Roma, Sozza spegne subito le polemiche: la moviola della partita – CdS

Inter-Roma, partita gestita con personalità dal giovane Sozza, autorevole per tutta la partita. Di seguito la moviola secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Inter-Roma, al 24′ Sozza grazia Mancini (trattiene Calhanoglu) e tre minuti dopo non ammonisce nemmeno Brozovic, che meritava la sanzione dopo il fallo al limite dell’area nei confronti di Pellegrini: due macchioline in una partita perfetta. Il croato dell’Inter verrà successivamente ammonito per una trattenuta. Nei minuti finali corrette le sanzioni per Oliveira (era diffidato) e Calhanoglu, autori di due entrate piuttosto dure per fermare Gagliardini e Mkhitaryan. Regolari tutti i gol. Ottima la collaborazione tra Var (Irrati) e arbitro sulle reti nerazzurre.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.