Inter-Roma, sold out a San Siro e aria di tregua della Curva Nord dopo il confronto – CdS

Inter-Roma con San Siro ancora una volta tutto esaurito. Secondo il Corriere dello Sport, respira aria di tregua anche per quanto riguarda la Curva Nord, che ieri ha incontrato Simone Inzaghi e la sua squadra.

CONTESTAZIONE – Biglietterie chiuse e tutto esaurito per Inter-Roma, con San Siro al massimo della sua capienza. Ormai, la partecipazione della tifoseria nerazzurra non fa più notizia. Semmai, resta il dubbio sul tipo di accoglienza che riserverà lo stadio, dopo gli ultimi risultati. Ieri, però, una ridotta delegazione di ultras interisti si è presentata alla Pinetina. Lo ha fatto già di mattina, ma appreso che l’allenamento sarebbe stato nel pomeriggio è poi tornata qualche ora più tardi. Il gruppetto, quindi, ha avuto modo di incontrare Simone Inzaghi e qualche giocatore, trasmettendo loro carica e spinte per la sfida con la Roma (vedi QUI). Insomma, un messaggio del genere autorizza a credere che per questa sera ci possa essere una sorta di tregua. Un altro risultato negativo, però, potrebbe cambiare la situazione e l’atteggiamento dei tifosi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno