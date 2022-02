Inter-Roma senza il nerazzurro: scelta un’altra maglia per la sfida

Niente maglia nerazzurra in occasione di Inter-Roma di questa sera: la squadra di casa scenderà infatti in campo con un’altra delle maglie stagionali, come mostrato dalla società attraverso le foto dello spogliatoio.

KIT SCELTO – Niente maglia nerazzurra in Inter-Roma di questa sera. Come mostrano le immagini che arrivano dallo spogliatoio di San Siro, la squadra di casa sarà infatti in campo con la terza maglia.

Dalle foto si notano in primo piano la maglia di Ivan Perisic – che recuperato dovrebbe scendere in campo dal 1′ (vedi articolo) – Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov e Nicolò Barella.