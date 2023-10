Inter-Roma senza fischietti, ma come individuarli? I motivi del ‘no’ – CdS

Inter-Roma a San Siro, ma senza fischietti “contro” Romelu Lukaku. Questa la decisione da parte della Questura dopo il reclamo presentato e accolto dalla società giallorossa. Ma quali sono i reali motivi? E soprattutto, come faranno ad evitare l’ingresso? Ecco la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

NO FISCHIETTI – Niente 30mila fischietti a San Siro in occasione di Inter-Roma. Questa la decisione da parte del Questore di Milano, che, come poi ha spiegato direttamente al club nerazzurro, si è sentito in dovere di intervenire nel momento in cui l’iniziativa della curva nerazzurra è diventata non solo di dominio pubblico, ma anche oggetto di dibattito. Insomma, la prospettiva era che diventasse una questione di ordine pubblico. Resta da capire, comunque, come verrà attuato il provvedimento. Perché non sarà semplice individuare i fischietti e impedire ai tifosi di portarli all’interno dello stadio. Immediata, poi, la risposta da parte della Curva Nord dei tifosi nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno