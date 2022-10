Inter-Roma, retroscena Mourinho: gara in pullman e poi incontri amarcord

L’Inter ha perso contro la Roma 1-2, nonostante l’iniziale vantaggio firmato Federico Dimarco. José Mourinho non ha guidato i giallorossi in panchina causa squalifica e ha scelto di vedere la partita sul pullman. Poi un doppio incontro con due suoi ex

RETROSCENA − L’Inter non poteva iniziare peggio il ritorno dalla sosta Nazionali. Contro la Roma è finita 1-2 a San Siro (vedi tabellino). Prestazione non all’altezza per diversi giocatori (vedi pagelle). È spuntato anche un retroscena sul grande assente del Meazza, José Mourinho. Il tecnico portoghese, out per squalifica, ha seguito la gara sul pullman giallorosso. A fine partita ha inoltre incontrato sia Romelu Lukaku, suo ex attaccante al Manchester United, che Javier Zanetti.