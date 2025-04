Inter-Roma, Ranieri ripropone la difesa a tre. Scelto l’attaccante!

Inter-Roma, valida per il 34° turno di Serie A, andrà in scena domenica pomeriggio a San Siro. I nerazzurri vogliono reagire dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e mandare un segnale al Napoli, mentre i giallorossi vogliono mantenere viva la corsa al 4° posto. Di seguito la probabile formazione di Claudio Ranieri.

LA PARTITA – La sfida tra Inter e Roma rappresenta moltissimo per entrambe le squadre. I nerazzurri devono rialzarsi dopo la sconfitta di Bologna e la batosta contro il Milan e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia. Di fronte la formazione di Inzaghi avrà di fronte un avversario difficile come la Roma di Ranieri, prima per punti fatti nel girone di ritorno. I giallorossi arrivano a San Siro con una striscia di 17 gare senza sconfitte in campionato e con le speranze di poter raggiungere la Champions League. Dopo essere stato raggiunta in testa dal Napoli nell’ultima giornata, l’Inter non può sbagliare se vuole mantenere il primo posto, prima di concentrarsi sulla semifinale di andata contro il Barcellona.

Inter-Roma, Ranieri con la difesa a 3 e la conferma di Dovbyk: Pellegrini in ballottaggio con Baldanzi

SCELTE – A due giorni da Inter-Roma, arrivano le prime indicazioni sulle possibili scelte di formazione delle due squadre. Ranieri sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici visto contro il Verona nell’ultimo turno di Serie A. Il tecnico giallorosso proporrà una difesa a 3 molto coperta. Davanti al portiere Svilar agiranno Celik, Mancini e Ndicka. Corsie laterali presidiate da Saelemaekers a destra e Angelino a sinistra. In mediana Cristante e Koné dovrebbero essere confermati titolari, con Paredes inizialmente in panchina. L’unico vero ballottaggio sembra essere sulla trequarti: Pellegrini insidia Baldanzi per una maglia al fianco di Soulé. Ranieri rilancia Dovbyk come unica punta. Shomurodov pronto a subentrare nella ripresa.

La probabile formazione della Roma

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.