Inter-Roma, un pomeriggio di fuoco per non sprofondare

Inter-Roma doveva giocarsi ieri alle 18, invece per i funerali di Papa Francesco è stata spostata (non senza polemiche) alle 15 di oggi. E, a prescindere dall’orario, bisognerà rimettersi in corsa perché la stagione non aspetta più.

RILANCIO OBBLIGATO – Inter-Roma è uno spartiacque clamoroso, per capire in quale direzione potrà andare l’ultimo mese di stagione in Italia. La vittoria manca da quindici giorni, dal 3-1 al Cagliari: poi un bel 2-2 col Bayern Monaco, valso la semifinale di Champions League, e due sconfitte. Rovinosissime, sia quella di Bologna al 94′ sia l’umiliazione nel derby di Coppa Italia. Obiettivo, quest’ultimo, sfumato malamente ma che non deve allontanare da tutto il resto. Perché ci sono ancora due competizioni da giocare al meglio, una con una semifinale e l’altra con la vetta della classifica (seppur in coabitazione col Napoli). L’Inter sa che può fare il suo: se le vince tutte è campione, con o senza spareggio. Ma la Roma non perde da diciassette giornate e non potrà essere una passeggiata.

Inter-Roma, le forze necessarie per trovare il riscatto

DUE IN MENO, DUE IN PIÙ – Per Inter-Roma Simone Inzaghi ritrova Denzel Dumfries (finalmente!) e Piotr Zielinski, ma perde Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan per squalifica. E non ci sarà ancora Marcus Thuram, che salta la terza partita ufficialmente per un affaticamento (ma nel 2025 non è mai stato al 100%). Non possono essere fatti calcoli: devono andare in campo i migliori, il rendimento inadeguato delle riserve sia un avviso. E non bisogna pensare al Barcellona, stanotte impegnato in una dispendiosissima finale di Copa del Rey vinta al 116′ col Real Madrid. Nella Roma l’ex Claudio Ranieri ha portato a Milano Paulo Dybala, ovviamente però indisponibile. Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 13 il vero countdown a Inter-Roma: collegamenti in diretta con l’inviata allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.