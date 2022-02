Inter-Roma, Perisic ce la fa: subito dal 1′! Cambio in mezzo – Sky

Poco meno di due ore a Inter-Roma e c’è attesa per le formazioni ufficiali della partita. In vista del quarto di finale di Coppa Italia, come anticipa Sky Sport, Perisic va verso la maglia da titolare nonostante il problema fisico che l’ha costretto al cambio nel derby.

QUALCHE SORPRESA – Per Inter-Roma niente turnover, ma alcuni cambi da parte di Simone Inzaghi rispetto al derby sì. C’era la convinzione che Ivan Perisic dovesse riposare, con Federico Dimarco al suo posto, invece alla fine il croato ce la fa. Secondo Sky Sport sarà regolarmente in campo dal 1′, con Matteo Darmian invece a destra per Denzel Dumfries. Sta fuori, invece, il grande ex Edin Dzeko con Lautaro Martinez (chiamato al riscatto dopo il derby) e Alexis Sanchez (pure lui atteso da qualcosa di più rispetto alla stracittadina). La novità di giornata, come anticipato nel pomeriggio (vedi articolo), è Arturo Vidal per Hakan Calhanoglu. Sta fuori anche Stefan de Vrij, non certo autore di un 2022 brillante sin qui: Danilo D’Ambrosio va sul centro-destra, Milan Skriniar centrale e Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. Con quest’ultimo che gioca obbligatoriamente anche perché poi sarà squalificato nelle prossime due di Serie A (Napoli e Sassuolo). Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Roma secondo Sky Sport: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.