Inter-Roma, Pellegrini in ritiro con l’Italia ma permanenza a rischio: motivo

La Roma sarà il primo avversario dell’Inter dopo la sosta per le Nazionali. Pellegrini è stato convocato a Coverciano con l’Italia ma la sua permanenza è a rischio. C’entra un problema fisico. Le ultime su Inter-Roma

LE ULTIME − In vista di Inter-Roma, c’è da fare i conti anche con la sosta per le Nazionali. Lorenzo Pellegrini è stato convocato dal CT Roberto Mancini in vista delle due sfide di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Il giallorosso è in compagnia degli altri quattro nerazzurri: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Federico Dimarco e Niccolò Barella. Il CT Mancini, in conferenza stampa, ha dato qualche aggiornamento sulle condizioni del centrocampista della Roma. Il giocatore non è al meglio e sarà valutato a Coverciano. Condizioni da monitorare.