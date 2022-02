Inter-Roma, Pellegrini migliora: convocazione sempre più vicina – SM

Inter-Roma, i giallorossi sono tornati a lavoro dopo il pareggio maturato sabato contro il Genoa. Mourinho in vista della sfida di domani contro l’Inter, secondo quanto riportato da Sportmediaset, avrà a disposizione anche Lorenzo Pellegrini.

RECUPERATO – La Roma è tornata ad allenarsi dopo il pareggio maturato in campionato contro il Genoa. I giocatori che sono scesi in campo sabato hanno lavorato in palestra, gli altri in campo guidati da José Mourinho. Tra questi anche Lorenzo Pellegrini: il centrocampista sta migliorando, soprattutto dopo il turno di riposo contro il Genoa per evitare ricadute. Il capitano giallorosso ha recuperato e quindi sarà convocato contro l’Inter.

Fonte: Sportmediaset