Inter-Roma 0-1, pagelle: centrocampo, dove sei? Sommer fa il possibile. Finalmente Dumfries!

L’Inter perde 0-1 contro la Roma a San Siro e rischia di compromettere anche lo scudetto, in attesa del Napoli impegnato questa sera. Male la gestione della palla nel primo tempo, la squadra è inspiegabilmente spaccata in due. L’atteggiamento dei due

YANN SOMMER 6 – Uno dei pochi se non l’unico veramente a salvarsi. La Roma ha attaccato nonostante il gol di vantaggio, ma il numero 1 dell’Inter tiene a galla la squadra fino all’ultimo.

Inter-Roma, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Costretto sfortunatamente a uscire dopo quindici minuti a causa di una botta alla caviglia. Per lui una distorsione alla caviglia.

– dal YANN BISSECK 5 – Funziona solo quando le cose girano bene, preferibilmente dall’inizio. In situazioni come queste fa male, a tratti malissimo.

FRANCESCO ACERBI 6 – Prova a reggere il peso di tutto il reparto difensivo, anche in assenza di Alessandro Bastoni. Fa quel che può dietro.

CARLOS AUGUSTO 5,5 – Riadattato difensore all’occorrenza, si perde qualche marcatura in occasione del gol subito.

Inter-Roma, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 5 – Sulla fascia ne ha sempre meno, soprattutto dopo tutte queste partite da titolare. Spinge poco come Dimarco dalla fascia opposta.

– dal 63′ DENZEL DUMFRIES 6 – Entra fa la differenza sulla fascia destra, impensierisce anche Svilar con un colpo di testa e crea fastidi sul lato di Ndicka.

NICOLO BARELLA 4,5 – Atteggiamento discutibile soprattutto nel primo tempo, gioca titolare ma fino a quando resta in campo non si vede mai. L’Inter perde questa partita a centrocampo a causa soprattutto dell’atteggiamento sbagliato suo e di Frattesi.

– dal PIOTR ZIELINSKI s.v. –

DAVIDE FRATTESI 5 – Il peggiore in campo insieme al collega Barella. Soprattutto nel primo tempo non dà mai una mano in fase di impostazione e perde tante volte la palla.

– dall’80’ JOAQUIN CORREA s.v. –

FEDERICO DIMARCO 5,5 – Ancora non ci siamo, spinge poco e male. Anche oggi la prestazione è poco lucida e a tratti controproducente.

– dal NICOLA ZALEWSKI 5,5 –

Inter-Roma, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 5 – Lo troviamo a centrocampo e alla fine anche in difesa, poi però in attacco arriva male e stanco. Una situazione generale che lo penalizza, a partire dall’assenza di Thuram. Più di questo, al momento, non può.

MARKO ARNAUTOVIC 4,5 – Resta in campo forse più tempo del previsto, ci prova quando può, ma a tratti dà l’impressione come se facesse fatica a stare in piedi.