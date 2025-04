Inter-Roma, nuova chance per Correa? Probabile formazione

Inter-Roma si disputerà domani 27 aprile alle ore 15 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione del tecnico Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter–Roma è un match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025. La squadra nerazzurra si presenta alla sfida in assenza di quel vantaggio di tre punti, nei confronti del Napoli secondo in classifica, che conservava fino allo scorso turno di Campionato. Dopo la sconfitta con il Bologna, rimediata all’ultimo minuto del match a causa del gol di Riccardo Orsolini in rovesciata, la formazione allenata da Simone Inzaghi ha esaurito gli slot a sua disposizione nel contesto della lotta scudetto. Ulteriori passi falsi potrebbero essere determinanti ai fini della vittoria finale, stante il calendario non proibitivo che attende il Napoli nel prosieguo dell’annata.

Inter-Roma, la probabile formazione di Inzaghi

LE SCELTE – In Inter-Roma Inzaghi dovrebbe ricorrere a poche novità di formazione rispetto all’11 titolare ideale schierato in questa stagione. In tal senso, a riposare dovrebbe essere soltanto Federico Dimarco, con Carlos Augusto a prenderne rispettivamente il posto. Per ragioni diverse, dovute alla squalifica che devono scontare, saranno assenti anche Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan, con Yann Bisseck e Davide Frattesi a sostituirli. In avanti, obbligata l’assenza di Marcus Thuram, ancora alle prese con l’affaticamento rimediato contro il Bayern Monaco. Al momento, Joaquin Correa è favorito su Marko Arnautovic per affiancare Lautaro Martinez nella sfida di Serie A contro i giallorossi.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.