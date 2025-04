Inter-Roma, novità dal primo minuto: Curva subito in azione!

Inter-Roma si sta disputando allo Stadio San Siro. Dal primo minuto della sfida, a differenza di quanto avvenuto nelle ultime gare, i tifosi presenti in Curva hanno iniziato a cantare a sostegno della squadra.

LA NOTIZIA – Inter-Roma è appena iniziata, con le due compagini che si stanno fronteggiando per poter trovare il risultato sperato. La novità, rispetto ai precedenti match casalinghi, è che la Curva si è subito mossa in sostegno della squadra cantando a squarciagola per supportare i propri calciatori. L’auspicio è che tale incoraggiamento possa aiutare l’Inter nello spendere al meglio le proprie energie mentali per ottenere la vittoria sperata.